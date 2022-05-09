9 мая управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 31 случае заболевания ковидом....

9 мая управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 31 случае заболевания ковидом. Тенденция к уменьшению количества инфицированных сохраняется (минус три по сравнению с днем ранее).Больше всего заболевших - во Владимире и Ковровском районе. Всего с начала эпиднаблюдения на территории Владимирской области зарегистрировано 150 тыс 881 случаев заболевания коронавирусом.Общая статистика по муниципалитетам такова:город Владимир – 41078 (+8);Гусь-Хрустальный район – 12556 (+7);о. Муром и Муромский район – 16614 (+1);Ковровский район и город Ковров – 17762 (+9);Александровский район – 9683 (+1);Петушинский район – 5548;Юрьев-Польский район – 6416;Вязниковский район – 5402 (+1);Кольчугинский район – 7289;Суздальский район – 5146 (+1);Собинский район – 3295;Меленковский район – 3905;Киржачский район – 5026;Гороховецкий район – 2873 (+3);Камешковский район – 3208;Селивановский район – 2108;Судогодский район – 1579;ЗАТО город Радужный – 1393. Все больные находятся под медицинским наблюдением, уточняют в ведомстве.Фото: pixabay