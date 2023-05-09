Дорогие земляки! Уважаемые жители Владимирской области! Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! 9 Мая — тот самый праздник, который объединяет всех россиян, вне зависимости от ..

Дорогие земляки! Уважаемые жители Владимирской области! Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!9 Мая — тот самый праздник, который объединяет всех россиян, вне зависимости от национальности и места жительства. Для каждой семьи это особенный, важный день. Великая Отечественная война закончилась давно, 78 лет назад, но мы помним тех, кто подарил нам счастье жить в родной стране. За эту жизнь мы благодарим фронтовиков, с оружием в руках отстоявших независимость Отечества. Склоняем головы перед тружениками тыла, которые не жалея себя работали на нужды фронта. Низкий поклон вам! Если есть возможность, обязательно поздравьте наших ветеранов лично, пожмите руку и пожелайте им долгих лет жизни.9 Мая навсегда останется Днём Победы. Никому не удастся пересмотреть историю, потому что мы просто этого не позволим. Сегодня жизнь вновь потребовала сплотиться и всём народом встать на защиту светлого будущего Родины. Участники специальной военной операции, как и герои Великой Отечественной, борются с проявлениями фашизма. То, что они — истинные наследники Победы 1945-го — делают для безопасности страны, бесценно.Помним, знаем, гордимся и все вместе приближаем ещё один день Победы.Желаю всем добра, благополучия и здоровья! Победа всегда была и будет за нами!С уважением, Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от Владимирской области.