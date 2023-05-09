Во Владимире на площади Победы 9 мая прошли митинг, военный парад и другие мероприятия в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По данным мэрии, праздничные мероприятия

Во Владимире на площади Победы 9 мая прошли митинг, военный парад и другие мероприятия в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По данным мэрии, праздничные мероприятия посетили более 24 тысяч владимирцев. Основная программа началась в 11:00 на площади Победы. Тысячи горожан, ветераны-фронтовики и труженики тыла, первые лица города и области, представители ветеранских и