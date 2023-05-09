Электронные обращения в суд теперь жители Владимирской области могут подать через МФЦ. С 3 мая...

Электронные обращения в суд теперь жители Владимирской области могут подать через МФЦ.С 3 мая 2023 года в офисе МФЦ во Владимире (Октябрьский проспект, 14) начал работу сектор пользовательского сопровождения, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Для этого создано специально оборудованное рабочее место с бесплатным доступом к Интернет-порталам Госуслуги и ГАС «Правосудие». Воспользоваться электронным сервисом можно, имея подтвержденную учетную запись на Госуслугах. А тем, у кого нет, сотрудники офиса на месте помогут ее оформить.Чтобы воспользоваться данной услугой необходимо самостоятельно подготовить полный пакет документов, а затем прийти на прием в офис. Там же можно будет произвести сканирование необходимых документов. Юридическую консультацию по содержанию направляемых в суд документов в МФЦ не предоставляют.В будущем эта услуга станет доступна и в других офисах МФЦ Владимирской области.Фото объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Владимирской области