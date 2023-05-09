Сегодня, 9 мая прошло ровно 78 лет с момента безоговорочной капитуляции фашистской Германии,...

Сегодня, 9 мая прошло ровно 78 лет с момента безоговорочной капитуляции фашистской Германии, знаменующей Победу в Великой Отечественной войне, унесшей миллионы жизней. И каждый должен помнить, благодаря кому он живёт на Земле.9 мая полон радости, скорби, грусти и, конечно же, уважения и гордости за тех, кто долгие 4 года сражался не только за нашу страну, но и за весь мир.Желаем Вам счастья, любви и мирного неба над головой. Помните героев нашей Родины! С Днём Победы!Фото - pxfuel.com