Губернатор Владимирской области поздравил ветерана войны с Днем Победы. В теплом семейном кругу...

Губернатор Владимирской области поздравил ветерана войны с Днем Победы.В теплом семейном кругу семьдесят восьмой День Победы встречает Зоя Васильевна Кислякова. Умница, красавица, партизанка и большая любительница песен под гитару принимала поздравления от губернатора Александра Авдеева. Орден Красной Звезды, медали - "За боевые заслуги", "За Победу над Германией", "За оборону Кавказа". Россыпь наград на груди Зои Васильевны Кисляковой - наследие тяжелой военной молодости. И гитара - как символ легкости и песни, с которой она идет по жизни. Брови Зоя Васильевна хмурит только в шутку. Когда сын путает слова.- Она парню шепчеееет. Обними меня рукой левой да покрепче.Зоя Васильевна Кислякова, ветеран Великой Отечественной Войны:- Папа играл на баяне, а мама играла на гитаре. И мы вечером поем песни всей семьёй. Вот, откуда у меня музыка появилась.Самый лучший человек в семье. Так о маме, бабушке и прабабушке говорят родные. В сорок первом Зоя Кислякова только-только закончила медучилище. Получила комсомольскую путевку на море. Ехала отдыхать, а попала на войну.Валерий Кисляков, сын Зои Васильевны:- Она прибежала на призывной пункт, в военкомат, но ее не взяли, потому что ей было 17 лет. Но записали в истребительный батальон, который преобразовался в партизанский отряд "За Родину!"В 1942-ом хрупкая девчонка, Зоя Васильевна в одиночку вынесла с поля боя больше тридцати раненых солдат. И потом до "победного" служила в госпитале. А после войны закончила мединститут и, пока могла, работала врачом в Вязниках. В декабре Зое Васильевне исполнится сто лет. Таким, как она, героиням былых времен, будут вечно посвящать и петь песни.- И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть. Ни с пути свернуть.Дарья Давыдова при содействии пресс-службы Правительства Владимирской области.