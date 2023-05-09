Роскошные премьеры в онлайн-кинотеатрах, которые нельзя пропустить.

Роскошныепремьеры в онлайн-кинотеатрах, которые нельзя пропустить.НАЛОГ НА РОСКОШЬВ ежедневном потоке негативных новостей, мирскихужасов и стресса нам почти совсем не остается места для любви. Тем ценнее длявсех нас становится возможность уединиться с любимым онлайн-кинотеатром иполучить удовольствие от просмотра нового фильма. А в условиях, когдаотечественная киноиндустрия находится в затяжном кризисе еще со временпроклятой пандемии и воспоследовавших за этим процессов беспорядочного «голливудского»побега, увидеть хороший фильм на экране становится почти непозволительнойроскошью. Впрочем, онлайн-кинотеатров это почти не касается — должен же бытькакой-то "налог на роскошь". Отечественные онлайн-кинотеатры показываютуверенный и устойчивый рост, открывают имена новых актеров и режиссеров и почтине подвержены негативным тенденциям, потому любой их успех сегоднявоспринимается почти как должное. Признаюсь, что я поначалу даже не придалзначения дежурным восторгам по поводу новой премьеры на Кинопоиске, было неясно,что здесь — просто успех или настоящий фурор. Но теперь для меня очевидно, чтоя влюбился… И совершенно точно теперь можно сказать — Родион Бельков влюбился вСветлану Ходченкову. Но обо всем по порядку. Позволим себе подробно разобратьнашумевший сериал "Актрисы", ведь он открывает многие тайны театрального икинематографического закулисья, умело жонглирует актерскими чувствами иостроумно намекает на проблемы молодых артистов.АКТЕРСКАЯ ПРАВДАБыть артистом непросто. Нужно не тольковыучиться, но и суметь пробиться. "Момент селекции", то есть естественногоотбора, происходит здесь почти каждый день и горе тому, кто выпадает из этойигры. Благодаря продюсерскому таланту Валерия Тодоровского, сериал ФедораБондарчука по сценарию Паулины Андреевой стал наглядным пособием по актерскомусуществованию в столице. Актерский мир полон классических мифов, залихватскихбаек, чудовищных обманов, умных рассказов и убийственных заблуждений. Кто-тосознательно хочет пребывать в своих заблуждениях, так ему проще жить, и он нехочет из них выкарабкиваться, как, например, артист массовки в этом фильме, который"наслаждается" пребыванием рядом с большими артистами. "Не затягивай снаслаждением!" — справедливо замечает ему большой артист в исполнении АлексеяМакарова и массовка снова погружается во мрак. "Никаких шансов, никак непробиться" — вот перманентное состояние души многих артистов, через котороепрошли почти все представители профессии. "Я помню то время, когда не пробиться— я не хочу опять туда…" — говорит большой артист.Актерский мир показан у Бондарчука оченьправдиво. Именно так и существуют артисты столичных театров. Многие, думаю, узналив этом сериале самих себя. Даже кинопробы на Мосфильме здесь показаныдостоверно — в том самом "Ателье №1" Мосфильма, в котором хоть раз в жизнипроходил кинопробы каждый уважающий себя артист в этой стране.Присутствует в фильме и намек на актерскуюглупость, без которой (что уж греха таить) не существует артиста. В картинечудно показаны многие болезни, недостатки и проблемы, которые сопровождаютпрофессию. Общеизвестно, например, что массовка, для которой продюсеры поройготовы сделать почти все (потому что эти люди очень нужны на съемочной площадке— они отвечают за художественную достоверность и правду кадра), часто халатноотносятся к своим обязанностям, позволяют себе спорить с режиссером, часто неумеют играть, не хотят учиться, зачем-то перетягивают все внимание съемочнойгруппы на себя, а иногда даже закатывают скандалы. Вроде той актрисы массовыхсцен Марии Русановой, ставшей фигуранткой многих скандалов, которая нередкоприходит на пробы исключительно для того, чтобы устраивать потом проблемымолодым режиссерам. Поговаривают, что однажды она умудрилась даже взбаламутитьвесь Мосфильм (и все СМИ его окружающие) только ради того, чтобы всемрассказать, что она ничего не умеет играть, не умеет раздеваться для роли, а ее"заставляют" это делать насильно. Об этом она даже как-то однажды очень долго ис удовольствием рассказывала в эфире Первого канала. Ровно до тех пор, пока кто-тоне обнародовал в Интернете полную видеозапись ее кастинга, тогда ее позицияпочему-то изменилась на ровно противоположную. Но это еще не все! Девушкаактивно представлялась "феминистской". Не понятно, правда, зачем тогда онапыталась выдать себя за "актрису", ведь актерская профессия феминизм исключаетполностью. Хотя бы потому, что актрисам часто приходится играть любовь, алюбовь — начало альтруистическое и не каждый из обычных людей может себе этопозволить. Для этого надо всерьез работать над собой, а "феминизм" призывает кобратному. Все помнят, к каким трагическим последствиям приводит такаяидеология. Кстати, в свете известных событий, как нам представляется, совсем небезосновательно в Государственной думе в ближайшее время рассмотрят вопрос опризнании феминизма экстремистской идеологией. Это, действительно, крайненеобходимо.Сразу вспоминается смешная история, ставшая"байкой", о том, как одна актриса рассказывает другой, что она по глупостипобывала на съемках очень плохого и никчемного фильма — снимали-снимали весьдень, мучали-мучали, требовали-требовали, а меня показали только две секунды. Речьо знаменитом фильме Николая Лебедева "Легенда №17" (действительно, ставшемлегендой). Конечно, мы понимаем, уровень актерского мастерства такойрассказчицы. Как говорил мой мастер — актер в данном случае "неправильно понялзадание". А это уже актерские качества.Известный кинопродюсер Джаник Файзиеврассказывал, что артисты делятся на две категории. Одному говоришь: "Вы можете?",он отвечает: "Да!". А другому говоришь: "А Вы, молодой человек, пожалуйста, надва метра вперед". Он отвечает: "Нет! Ни в коем случае!". Второй вариант — этопервый признак, что от такого "артиста" нужно как можно скорее избавляться ибольше никогда никуда не приглашать. Ни при каких обстоятельствах.В фильме показано многое из того, как точносебя не надо вести, если хочешь добиться успеха. Толково высмеиваются некие"актрисульки", которые считают себя вправе что-либо диктовать режиссеру, которыеорганизуют какие-то "самопробочные" телеграм-чаты, играют непонятно во чтосами с собой, считая, по-видимому, что могут прожить эту жизнь без режиссера…Такие не добиваются успеха никогда. "Актриса должна быть для режиссера как бысвободна, он не должен ее видеть с другим, это необходимо для правильнойатмосферы", — говорит в этом фильме опытная актриса Алена (Елена Николаева). Иона права. Даже у нее не все сразу получается, но она снова и снова пытаетсябрать эту крепость. И, в конце концов, у нее все удается, она становитсябольшой звездой. Потому что у нее правильное отношение к жизни и к профессии. "Молодым",которые постоянно всем недовольны (а точнее актерской массовке), следовало быпоучиться. Красиво смотрится, кстати, когда массовку играют уже состоявшиесябольшие артисты (в этом сериале это Павел Попов и Полина Пушкарук).ТАЙНА РЕПЕТИЦИИСуществует тайна репетиции — место, где актерыперевоплощаются. Эта тайна еще больше подчеркивает пропасть между большимартистом и массовкой. Идея может прийти внезапно, настоящий артист может что-топочувствовать и у него сразу же появится жгучее желание это попробовать. Сразуже! Поэтому, когда артист говорит: "Я понял, понял. Все, завтра сделаю", — этозначит, что он ничего не понял. Потому что как только вы что-то поняли, у вастут же появляется желание попробовать. Настоящий артист не понимает, ачувствует. У К.С. Станиславского в книгах везде написано: "понял" и в скобках —"почувствовал". Понял (почувствовал). В этом состоит профессия.Тайна сериала "Актрисы" — в любви. Какие быперипетии не переживали персонажи, что бы с ними ни происходило, главная ихдвижущая сила — любовь. За нее нужно побороться. Актерская удача напрямуюсвязана с любовью. У кого есть любовь в этом фильме, у того все в порядке и впрофессии. И, напротив, все неудачи в профессии связаны, в первую очередь, сотсутствием любви в жизни. Вся массовка в этом фильме потому и массовка, что унее нет любви. Сколько же времени требуется некоторым людям для того, чтобыпонять такую простую вещь!Особая роль в этой картине досталась СветланеХодченковой. Ее линия любви здесь удивительна. У актрисы получается передатьсвою долю «чудесного, и доброты, и мятежа» (почти как в стихотворении у РенеШара — спектакль по сюжету в этом фильме ставит французский режиссер). Появляетсягероиня Ходченковой (Полина) певицей в церковном хоре, потому что она ушла изпрофессии и не хочет про нее даже вспоминать. Но уже к концу первого "акта"сериала снова возвращается к жизни и загорается сверхновой яркой звездой —артисткой, покорившей весь мир. Перевоплощение Светлане удается — вполне веришьв ее реальность, веришь в обе ее ипостаси и непростой путь актерскогостановления. Светлана удивительно передает чувства своей героини в разных обстоятельствах,не боится быть некрасивой, не боится выйти на публику с синяками под глазамиили, наоборот, — блеснуть красотой и затмить всех вокруг. Это и есть красотаактрисы — она всегда разная, и Светлане очень точно удается показать, какбыстро меняется ее героиня. Как меняются ее чувства и даже отношение к жизни втечение всего одного дня.Любовь в этом фильме будто танцует свой большойвальс по кругу. Вот мы видим, как любовь обволакивает худрука и режиссератеатра (Игорь Золотовицкий), который крутит роман с директрисой театра (ЛолитаМилявская). Потом любовь перебирается в квартиру к артистке Алене (ЕленаНиколаева), которая закрутила роман с филологом-переводчиком (Роман Евдокимов).Потом в квартиру к массовке (Павел Попов и Полина Пушкарук). Но у актерскогомира свои законы и обещание "верности" не гарантирует ее исполнение. Потомухудрук, хотя и любит директрису, уходить от жены явно не собирается. Ходченкова(Полина) вообще живет втроем с любовником Степаном (Сергей Гилев) и их общимактерским агентом Ларисой (Анна Невская). Прекрасная роль в этом фильме уСергея Гилева — это такой русский молодой Кайл МакЛохлан из "Шоугерлз", гдеженщины падают "штабелями" от одного его только взгляда.В конце фильма Ходченкова едва не выпадет изокна — казалось бы, это должно стать трагедией, но это будет очень смешно, какбудто ничего смешнее в жизни никто никогда не видел. Актерская психиканепредсказуемая, никто никогда не знает, как поведет себя актер. Все происходитздесь и сейчас. В этом и есть великая тайна профессии. Героиня Ходченковойсидит на земле и смеется, потому что там невысоко, она упала с первого этажа. Исмеется так задорно, весело, что понимаешь, что она счастлива. И она заражаетвсех нас своим счастьем. И это удивительно. Все. Конец. Занавес!СЕКРЕТЫ УСПЕШНОГО КАСТИНГААктерский ансамбль у Федора Бондарчука каквсегда силен. Чего стоит только одна Анна Снаткина, играющая здесь королевустоличного бомонда артистку Стрелову, перед которой расступаются все — от маладо велика. Кажется, что Стрелова может заполучить любую роль в этой стране, стоиттолько пожелать. Большие звезды — от Алексея Гуськова до Алексея Шевченковаздесь только укрепляют общее впечатление о фильме. Картина сложилась, о ней ещедолго будут помнить.Интересно наблюдать за большими артистами, какони работают. Ходченкова в этом фильме даже самое неприятное умудряется пуститьв рабочую топку артиста. Когда ее партнер и любовник Степан (Сергей Гилев) начинаеторать и драться, она говорит: "О! Вот эту красочку бы на кастинг, в работу!". Иэто правда. Так и должен существовать настоящий артист. Олег Табаков говорил, чтоартист — это чемодан неприятностей. Хороший артист все неприятности, которые унего случаются в жизни, складывает в свой внутренний чемоданчик, чтобы когданужно — можно было вытащить нужную красочку и пустить в работу.Мой мастер говорил, что наше занятие (актерскоемастерство), вообще говоря, занятие "стремноватое". Стремновато выходить передпубликой, когда на тебя все смотрят и делать вид, что ты этого не замечаешь, сидетьи разговаривать на публике, целоваться на людях как будто бы непринужденно иестественно. Что же тут естественного? Распустить себя надо определеннымобразом, чтобы это естественным стало.У артистов никогда не бывает ни выходных дней, нипраздников… Они работают в праздники, понимаете? Если у артиста есть какое-тозаболевание — он его скрывает. Так принято. Попробуй в Большом театре сказать, чтоне можешь сегодня танцевать свою партию, потому что "нога болит". Моментальнонайдется тот, кто может. Поэтому только до конца. Через боль, через несчастье, черезнеудачу. Такая профессия. Как тот "Арлекино" из песни Аллы Пугачевой. Нужнобыть смешным для всех…Для того, чтобы вам не стать жертвами разныхактерских мошенников из массовки, которые обязательно будут вас обманывать, вводитьв заблуждение и давать ложные рекомендации, чтобы вы никогда не достигли успехав профессии, публикуем несколько советов для начинающих артистов, как правильновести себя на кастинге.КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА КАСТИНГЕ, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯУСПЕХА1. Никогда не слушай других актеров (актрис). Какбы вы ни дружили, но на кастинге вы конкуренты — подруги (друзья) незаинтересованы, чтобы вы были успешнее их.2. Старайся выполнять все требования режиссера,не указывай ему, что правильно, а что нет.3. Чувствуй в первую очередь себя, а потомпартнера.4. Не бойся обнаженных сцен – это нормально.5. Выполняй все, что скажет режиссер, даже еслион дурак. Потом можешь сказать ему, что он дурак. Но выполнить все его указанияты обязан.6. Не обманывай. Обман все равно вскроется, арежиссер решит все не в твою пользу.7. Старайся максимально показать своивозможности.8. Все свои самые сильные ("ударные") преимуществанужно показать в самом начале. Если ты приберег их на конец разговора — доэтого дело может не дойти.9. Не ищи, где тебя обманывают. У режиссера нетцели тебя обмануть — у него есть цель сделать хороший фильм.10. Помни завет опытной актрисы из сериалаФедора Бондарчука: "Актриса для режиссера должна быть свободной. Тем болееглавная героиня".Если ты понимаешь, что хотя бы один из этихпунктов ты не можешь выполнить — на пробы тебе лучше не ходить. Ты сэкономишьвремя и себе, и режиссерам. Ну, а мы разберем еще несколько новых фильмов — обактерской профессии и не только, просто для того, чтобы вы смогли отдохнуть ипосмотреть хорошее кино.НАДВОЕЕще одна интересная картина от ВалерияТодоровского, которую нельзя пропустить — драма "Надвое". Фильм с настоящимибольшими звездами российского кино, которые до этого никогда не играли вместе (ДанилаКозловский и Александр Петров) тоже рассказывает о любви. И даже не просто олюбви, а о целом городе Любви, которым предстает перед нами Питер, способныйполностью перевернуть всю жизнь наших персонажей. Он и правда такой, этот Питер.Каким бы ты ни был рациональным, строгим, серьезным и четко распланированным, тыпопадаешь в Питер — и все твои планы теряют свой смысл. Не потому что что-тослучилось, а потому что необходимости в этих планах больше нет — Питерпредлагает тебе более интересную жизнь. Это удивительно, но это так. Питерпобеждает тебя своей неожиданностью. Это и случается с персонажами этойзамечательной картины и за этим очень интересно наблюдать. Хороший, кстати, дебютв этом фильме состоялся у актрисы Елизаветы Базыкиной (Настя), они вместе сАлександром Петровым играют, что называется, "харрасмент навыворот". Молодаяактриса Настя закрутила роман с режиссером (Валерий Яременко), а Александрнеожиданно ее приревновал. История рассказана очень здорово. Не сотвратительной и пошлой американской точки зрения, что любовь актрисы ирежиссера — это, якобы (почему-то), плохо в принципе, а с точки зрения чувств, которыеиспытывает простой молодой человек, влюбленный в актрису, видя, как онапредпочитает ему режиссера, в силу своей профессии. Удивительная точка зрения! Дажемне стало интересно узнать, что же чувствует этот самый «обычный молодойчеловек», поскольку мне (как режиссеру) обычно чаще приходится бывать, все-таки,с другой стороны.Здорово, что все-таки наши депутаты озаботилисьзаконом о защите русского языка. Потому что в русском языке нет, никогда небыло и не может быть слова "харрасмент". В русском языке есть разные жанры речи— "флирт", "соблазнение", "признание в любви" и многие другие, которые вамериканском варианте могут объединяться этим омерзительным словом. Ванглийском языке гораздо хуже устроена, что называется, "эмоциональнаяцветопередача", они различают гораздо меньше эмоциональных цветов. Например, ванглийском языке слово "mind" — этоодновременно и разум, и душа, а в русском языке это все-таки разные вещи. Русскийязык настолько велик и богат, что использовать в своей речи такое гнусное, мерзкоеи пошлое американское слово на букву "х" приличные люди должны считать простодурным тоном. Об этом неплохо было бы знать всем нашим журналистам.САНСАРАЗагадочный фильм о путешествиях во времени, авернее об обратном течении времени для одного распутного и бессовестногобанкира, который ничего кроме водки и разврата знать не хочет, и которомусловно в наказание послано это испытание. Он теперь живет "в обратную сторону",задом наперед, словно в романе Стругацких "Понедельник начинается в субботу". Вголове у него постоянно звучит песня "Сансара", он никак не может избавится отнее. Но в чем "закон Сансары"? Для него завтра не наступит никогда, он каждыйраз появляется в предыдущем дне, во вчера. Исправить он может все только еслидойдет до того дня, в котором совершил ошибку и исправит ее. Но для этого емуеще придется понять, что он живет здесь и сейчас, а не завтра или вчера. Лихойартист Павел Деревянко показывает здесь высший класс актерского мастерства, здесьже зритель может полюбоваться на красивые ножки Кристины Асмус.КОМПЛЕКС БОГАЗабавный фильм с Даниилом Страховым в главнойроли о психиатре и пациенте. У Даниила интересная роль человека с психическимрасстройством, актеры любят такие роли. Это сложно. Немного слабоватым вактерском плане выглядит на его фоне Кирилл Кяро, который очень бледно и невыразительноисполнил роль психиатра. Тем не менее, сюжет держит зрителя в напряжениипостоянно и понравится любителям психологических триллеров. Персонажа ДаниилаСтрахова (успешного миллионера Владимира Нестерова) подозревают в похищениималенькой девочки, а его признание в собственном застарелом психическомрасстройстве лишь усугубляет ситуацию. Интересная роль Шамиля Хаматова, братапокинувшей Россию Чулпан. Удачная роль красавицы Ольги Лерман.СУПЕРПОЗИЦИЯФантастическая история о параллельных мирах с ПавломТабаковым, Константином Лавроненко и Мариной Зудиной, созданная при поддержкеИРИ (Институт развития интернета). Интересная версия существования параллельныхмиров. По версии сценаристов, их существует ровно 33, и в каждом из них живетточная копия тебя — точно такой же человек, правда его судьба может бытьсовершенно иной (теория суперпозиции). Отец Леши (персонажа Павла Табакова) —видный ученый-физик, он занимается изучением параллельных миров и стоит напороге мирового открытия, но не может довести свое дело до конца. Его опережаетего точная копия из параллельного мира — тоже ученый-физик, который успеваетсовершить это открытие раньше. В каждом из 33 миров есть такой же ученый-физик,каждый из них с разной судьбой, но со сходными знаниями. Вместе им предстоитпобедить одну из своих "копий", которая возомнила себя сверхчеловеком ипланирует уничтожить все остальные «копии» из параллельных миров, чтобыостаться единоличным хозяином мира. Интересное, приключенческое кино.ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИУдивительная история о любви робота и человека.Хорошая кинокартина, прошедшая почему-то почти незаметной для нашего зрителя, вотличие от похожего фильма о роботе-андроиде Анне Николаевне. Этот чудо-роботАриса создает вокруг себя "семью" из "авторизованных пользователей" и всемисилами их защищает. Чудесное китайское изобретение, которое, в нарушение"азимовских" трех законов роботехники, может причинить человеку вред, если этонеобходимо для защиты своей семьи. Очень даже неплохой киносценарий, хотя и снекоторыми вопросами к логике, прекрасная роль талантливой Паулины Андреевой (исполнительницароли робота Арисы), эффектный образ негодяя и подонка, владельца компании Cronos в исполнении Алексея Устюгова. Если бы невялая и занудная игра одного из исполнителей главных ролей (Кирилла Кяро), фильмможно было бы считать идеальным.До новых встреч! Смотрите хорошее кино!