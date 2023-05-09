Председатель Законодательного собрания Владимирской области встретился с ветераном Великой...

Председатель Законодательного собрания Владимирской области встретился с ветераном Великой Отечественной войны.С участником Парада Победы 1945-ого года Михаилом Волосниковым встретился председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселёв. Этот визит в преддверии 9-ого мая- уже традиция. Слово - Марии Платанюк.Сердце страны. Красная площадь. У микрофона- владимирец Юрий Левитан. И "работают все радиостанции Советского Союза". Исторические кадры- за Парадом Победы в 45-ом следила вся страна. На Красной площади- представители всех фронтов. Советская армия, которая сломала хребет фашизму. В едином строю Победителей был и наш земляк - Михаил Волосников. 24-ое июня 1945-ого, рассказывает Михаил Петрович, в памяти навсегда. Как и главная дата- 9-ое мая.Михаил Волосников, участник Великой Отечественной войны:- Целый праздник был у нас на батарее, сколько было радости. Уйма! Парад назначили на 24 июня 1945-ого. Нас -27-ой год ( рождения) из землянок в казарму, на подготовку парадаМихаила Волосникова призвали в 44-ом. Зенитчик защищал столицу от налётов дальней фашистской авиации. Поздравить Михаила Петровича с 78-ой годовщиной Великой Победы в дом ветеранов приехал председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв. С участником Парада Победы он дружит много лет. Владимир Киселёв привёз подарки. И конечно, вместе спели фронтовые песни.- Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой...Михаилу Волосникову - 96. На пожелание отметить столетний юбилей отвечает: "Непременно!". И рапортует: "здоровье- удовлетворительное!"Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Каждое утро делает зарядку. У него свой комплекс упражнений. Молодец! Очень важно, чтобы такие люди жили как можно дольше. Это живой пример славных наших дедов и прадедов, которые отстояли нашу странуВ прошлом году фронтовики, в их числе был и Михаил Волосников, возглавили шествие Бессмертного полка во Владимире. Они ехали на военном авто, открывая "реку народной памяти". Участник Великой Отечественной войны уверен: с Бессмертным полком он обязательно пройдёт в следующий раз.А пока, как и 8 десятилетий назад- нам нужна одна Победа.Мария Платанюк "Вести-Владимир".