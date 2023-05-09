Прокуратура Владимирской области выявила серьезные нарушения санитарных норм в деятельности...

Прокуратура Владимирской области выявила серьезные нарушения санитарных норм в деятельности карьероуправления.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщила о выявлении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства ООО «Добрятинское карьероуправление» в Гусь-Хрустальном, которое занимается производством гашеной, негашеной и гидравлической извести.В ходе проверки установлено, что в воздух в результате технологических процессов поступают загрязняющие вещества, такие как диоксид серы, оксид углерода, оксид азота. Также у организации не разработан проект санитарно-защитной зоны.Прокуратура обязала «Добрятинское карьероуправление» установить санитарно-защитную зону через суд.Фото - pxfuel.com