В центре столицы состоялся парад в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В центре столицы состоялся парад в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.Участие в параде принял мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что на мероприятии присутствовали внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны, труженики фронта и тыла."Низкий поклон ветеранам. Спасибо вам за все, что вы сделали и продолжаете делать для России, для Москвы", – написал мэр в своем .Градоначальник пожелал ветеранам бодрости духа, здоровья и долгих лет жизни.В личном блоге мэр Москвы о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны