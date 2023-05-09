Стала известна дата проведения выборов нового ректора владимирского госуниверситета. Все кандидаты...

Стала известна дата проведения выборов нового ректора владимирского госуниверситета.Все кандидаты на должность ректора ВлГУ успешно прошли аттестацию и 3 мая были утверждены дата проведения конференции работников и обучающихся по выборам ректора ВлГУ и форма бюллетеня для голосования, информирует пресс-служба ВлГУ.Выборы нового ректора ВлГУ состоятся 16 мая в 10:00 в актовом зале госуниверситета (ул. Горького, 87). Регистрация делегатов с 9:00.Со дня получения решения аттестационной комиссии до даты проведения конференции кандидаты встретятся с коллективами работников и обучающихся университета и проведут агитационную кампанию.Даты и место встреч кандидатов с коллективами работников и обучающихся ВлГУ:5 мая, 14:00, ауд. 335-1 – Лев Логинов, и.о. проректора по социальной политике и общим вопросам,10 мая, 14:00, 335-1 – Анзор Саралидзе, и.о. ректора ВлГУ,11 мая, 14:00, 335-1 – Алексей Ëлкин, директор Института машиностроения и автомобильного транспорта ВлГУ.Фото пресс-службы ВлГУ