Сможете ли угадать все картины с Владимиром Этушем?

Сможете ли угадать все картины с Владимиром Этушем?Кажется, некоторые фразы из фильмов, которые произносят герои Владимира Этуша, ушли в народ. Сложно представить, что люди старшего поколения не узнают, из какой картины цитата "Все, все, что нажито непосильным трудом".Ну а младшее поколение, скорее всего, боялось Карабаса-Барабаса из "Приключений Буратино". Хотя, конечно, несмотря на грозный вид, даже через экран обаяние Владимира Этуша.Сможете ли вы отгадать все фильмы с актером?