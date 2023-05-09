Снова наступила весна, снова мы чествуем великий День Победы. Пока остается шанс поговорить, да просто подержать за руку свидетелей и участников тех событий, детей военной поры... В ..

Снова наступила весна, снова мы чествуем великий День Победы. Пока остается шанс поговорить, да просто подержать за руку свидетелей и участников тех событий, детей военной поры... В музее-заповеднике «Александровская слобода» хранятся трогательные письма к александровскому журналисту Л. И. Ануфриеву. Когда он уходил на войну, дочери Вале было 5 лет, а сыну Борису-3 года. В 1943 году Валя пошла в школу и стала сама писать отцу.Пожелтевшие страницы, затертые на сгибах, прочитанные тысячи раз, заученные наизусть... «Домашние» весточки неприкрыто описывают жизнь в тылу. Вот одна из них от 24.10.1944 года: «Здравствуй милый папочка! Сегодня мы получили твоё письмо. Все были очень рады. Живём мы хорошо. Папа, пришли мне денег, те, что ты выслал, мама себе купила валенки, а у меня нет валенок... » Спустя годы музейщики «Александровской слободы» стали собирать фонотеку из военных воспоминаний. Оставила их для «Музея Ивана Грозного» и Валентина Леонидовна: «Мама часто пекла оладушки из серой ржаной муки и называла их ласково «лейтенантики», а «тошнотики» и «чибрики» мы не ели. «Тошнотики» готовили из промёрзлой картофельной кожуры, а «чибрики» - из синеватых вялых подмороженных картофельных клубней. Попав на сковородку, они набухали, становились резиновыми, тугими и чёрными, непривлекательными на вид, но зато очень вкусными». Главной ценностью в то военное время были продуктовые карточки (их также можно увидеть на выставке). На каждого неработающего выдавалось 400 гр. хлеба, работающим - 700 граммов.Предвоенные школьники очень быстро повзрослели. Технику забрали на фронт, поэтому хлеб сеяли вручную из лубовых коробов. Наравне с мамами и бабушками работали и дети, в том числе малыши. Создавались особые детские бригады, которые трудились на вывозке зерна, сена. Умело управляя лошадьми, ребята помогали на сенокосе, прополке, собирали колоски. Люди жили впроголодь, но фронт обеспечивали всем необходимым.В самом начале войны правительство издало указ «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время». Продукцию, имеющую стратегическое значение для фронта, выпускал и александровский радиозавод. Рабочих рук не хватало, ушедших на фронт мужчин сменили женщины и подростки. Они быстро осваивали мужские специальности, становясь слесарями, токарями, штамповщиками, машинистами. Обучение проходило прямо у станков. В 10-12 лет, только встав на ящик, дотягивались до станков и работали по 12 часов в сутки. Дети пришли в обезлюдевшие цеха заводов и на опустевшие колхозные поля. Война «выдала» им трудовые книжки раньше, чем паспорта.Ребята помладше помогали в военных госпиталях: дежурили у постелей раненых бойцов, делали перевязки, кормили с ложечки, да и просто читали свежие газеты и письма, скрашивая больничные будни. Помощь детских рук была здесь просто необходима.О многом могли бы еще рассказать дети той поры. Это особое поколение тех, кто рано осознал ценность человеческой жизни. Пусть этот «код военной памяти» будет передан нашим детям вместе с кодом милосердия, сочувствия и любви к России!