Он автор цитаты «Родину люблю, стреляю хорошо, кормят хорошо, в отпуск не хочу, слава ВДВ»

В селе Гришино прошло открытие доски памяти в честь Алексея Хомякова, автора цитаты «Родину люблю, стреляю хорошо, кормят хорошо, в отпуск не хочу, слава ВДВ». Об этом сообщил депутат Игорь Игошин.«Алексей Хомяков - русский солдат из села Гришино Гороховецкого района погиб, выполняя задачи СВО. А главная награда - Орден Мужества присвоена ему посмертно за героизм, проявленный в Херсоне», - высказался Игорь Игошин.На событии присутствовали не только близкие и родные люди бойца, но и жители населенного пункта. Его память почтили минутой молчания и возложением цветов.