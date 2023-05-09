Мэр Мурома Евгений Рычков сообщил о том, что праздничная программа 9 мая в городе завершится салютом, который будет запускаться из нового места и виден практически из любой точки города.

Мэр Мурома Евгений Рычков сообщил о том, что праздничная программа 9 мая в городе завершится салютом, который будет запускаться из нового места и виден практически из любой точки города. Глава Мурома заявил, что в этом году администрация изменила сценарий Дня Победы, отказавшись от массовых митингов и шествий из соображений безопасности. «Поэтому мы отметим День Победы,