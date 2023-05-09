Это не будут привычные площадь Победы или площади рядом с Администрацией

Глава Муромского округа Евгений Рычков сообщил, что 9 мая в 22:00 жителей города ждет праздничный салют в честь годовщины Дня Победы. Правда в целях безопасности место, где будут запускают фейерверки держат в секрете.«Это точно не будут привычные площадь Победы или площади рядом с Администрацией. Убедительно прошу не собираться рядом с этими территориями. И в целом, пожалуйста, не тратьте время на то, чтобы найти место, откуда будут стрелять салют и подъехать к нему поближе. Просто выходите на улицу рядом с домом», - пояснил Евгений Рычков.Салют смогут увидеть из всех уголков города. Его специально сделали высоким. Так вечером небо раскрасят 78 залпов в память 78 годовщины ВОВ.