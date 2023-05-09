В посёлке Великодворский Владимирской области сгорел жилой дом. Главное управление МЧС России по...

В посёлке Великодворский Владимирской области сгорел жилой дом.Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщает, что утром, 9 мая поступил вызов о пожаре по адресу: Гусь-Хрустальный район, п. Великодворский, ул. Вокзальная, д. 52. Горел жилой частный дом.Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали на место происшествия. Но из-за несвоевременно совершенного звонка на момент прибытия сотрудников МЧС огонь распространился по всему дому и перешел на хозяйственную пристройку. В ликвидации пожара на площади 73 кв.м. участвовало 4 единицы техники и 9 человек личного состава.Причина возгорания устанавливается дознавателем.Фото - ГУ МЧС по Владимирской области.