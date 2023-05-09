В сумасшедшем финале Владимирские хоккеисты победили команду из Мурманска. Пресс-служба...

В сумасшедшем финале Владимирские хоккеисты победили команду из Мурманска.Пресс-служба губернатора Владимирской области Александра Авдеева сообщила о победе команды из нашего региона в 12 фестивале любительского хоккея «Ночная хоккейная лига». Фестиваль завершается сегодня, 9 мая, в День Победы на федеральной территории в Сочи.Со счетом 4:3 владимирские хоккеисты обыграли команду из Мурманска «Торговый порт». Малый кубок в дивизионе страше 50 - первый разыгранный трофей, отправляется в наш регион. По мнению комментаторов, игра была сумасшедшим финалом, ведь команды не собирались уступать.Губернатор Александр Авдеев поздравляет и спортсменов и болельщиков в своем официальном телеграм-канале.Фото - официальный телеграм-канала губернатора Александра Авдеева.