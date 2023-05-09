Владимирский региональный проектный офис стал лучшим в России. По итогам 1 квартала 2023 года его...

Владимирский региональный проектный офис стал лучшим в России.По итогам 1 квартала 2023 года его рейтинг — 97%. На втором месте – Республика Дагестан, на третьем - Ставропольский край. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Владимирский региональный проектный офис состоит из 15 человек, в него входят сотрудники Министерства экономразвития. Куратором и председателем Президиума Набсовета является первый замгубернатора Александр Ремига. В работе офиса находятся 12 нацпроектов."Сотрудники проектного офиса активно взаимодействуют с органами, реализующими нацпроекты. За высокие достижения в работе Губернатор Александр Авдеев получил благодарственное письмо Правительства РФ", – отметил Александр Ремига.Фото пресс-службы Правительства Владимирской области