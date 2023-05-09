Владимирский холодец попал в список блюд, рекомендуемых путешественникам по России. Для любителей...

Владимирский холодец попал в список блюд, рекомендуемых путешественникам по России.Для любителей поездок по России, эксперты сервиса путешествий опубликовали список блюд разных городов, которые стоит попробовать. В этот рейтинг вошел и владимирский печной холодец. Также в список вошли:Пермский край - мясные пирожки посикунчики, губадия — свадебный пирог с татарским творогом и изюмомСвердловская область - несладкие лепешки без начинки - шаньга.Приморский край - папоротник с грибами.Смоленская область - шумячский кулеш - сытная похлебка с добавлением крупы и сала.Рязанская область - калинник - пирог из недорогой ржаной муки с начинкой из калины.Ярославская область - "ушное"- обжаренная баранина со специями и бульоном в горшочке.Мурманская область -арктическая уха с крабовым панцирем.Республика Ингушетия и Республика Чечня - лепешка чепалгаш — закрытая лепешка, традиционное блюдо у вайнахских народов.Челябинская область - варенье из кислицы.Республика Карелия - пирог какрискука с рыбой, карельские калитки и уха.Тюменская область - уха с нефтью - чёрная уха с бульоном из нескольких видов рыбы.Калининградская область - клопсы, они же мясные тефтели с каперсами и анчоусами в густом сливочном соусе.Республика Дагестан - хинкал.Республика Хакасия - талган.Тульская область - глазированная булочка «венёвка» в форме буквы "В".Архангельская область - козули, то есть резные пряники в форме животных.Хабаровский край - рыбные пельмени бянси.Республика Бурятия - мясные груши хушуур.Иркутская область - расколотка из байкальской рыбы.Воронежская область - уха из бирючков (донских ершей).Тверская область - слойки яблочные слойки Вульфа, которыми когда-то угощали А.С. Пушкина.Республика Саха (Якутия) - саламат.Астраханская область - отварная вялеха (вобла).Вологодская область - серые щи.Республика Мордовия - «медвежья лапа», на само же деле это котлета из свинины и говядины, украшенная «когтями» из сухариков.Республика Марий Эл - коман мелна (соленый блин).Камчатский край - шишки с икрой.Сахалинская область - салат из лопуха.Фото - pxfuel.com