Владимирский холодец попал в список блюд, рекомендуемых путешественникам по России.
Для любителей...
Владимирский холодец попал в список блюд, рекомендуемых путешественникам по России.
Для любителей поездок по России, эксперты сервиса путешествий опубликовали список блюд разных городов, которые стоит попробовать. В этот рейтинг вошел и владимирский печной холодец. Также в список вошли:
Пермский край - мясные пирожки посикунчики, губадия — свадебный пирог с татарским творогом и изюмом
Свердловская область - несладкие лепешки без начинки - шаньга.
Приморский край - папоротник с грибами.
Смоленская область - шумячский кулеш - сытная похлебка с добавлением крупы и сала.
Рязанская область - калинник - пирог из недорогой ржаной муки с начинкой из калины.
Ярославская область - "ушное"- обжаренная баранина со специями и бульоном в горшочке.
Мурманская область -арктическая уха с крабовым панцирем.
Республика Ингушетия и Республика Чечня - лепешка чепалгаш — закрытая лепешка, традиционное блюдо у вайнахских народов.
Челябинская область - варенье из кислицы.
Республика Карелия - пирог какрискука с рыбой, карельские калитки и уха.
Тюменская область - уха с нефтью - чёрная уха с бульоном из нескольких видов рыбы.
Калининградская область - клопсы, они же мясные тефтели с каперсами и анчоусами в густом сливочном соусе.
Республика Дагестан - хинкал.
Республика Хакасия - талган.
Тульская область - глазированная булочка «венёвка» в форме буквы "В".
Архангельская область - козули, то есть резные пряники в форме животных.
Хабаровский край - рыбные пельмени бянси.
Республика Бурятия - мясные груши хушуур.
Иркутская область - расколотка из байкальской рыбы.
Воронежская область - уха из бирючков (донских ершей).
Тверская область - слойки яблочные слойки Вульфа, которыми когда-то угощали А.С. Пушкина.
Республика Саха (Якутия) - саламат.
Астраханская область - отварная вялеха (вобла).
Вологодская область - серые щи.
Республика Мордовия - «медвежья лапа», на само же деле это котлета из свинины и говядины, украшенная «когтями» из сухариков.
Республика Марий Эл - коман мелна (соленый блин).
Камчатский край - шишки с икрой.
Сахалинская область - салат из лопуха.
Фото - pxfuel.com