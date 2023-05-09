Во Владимире прокуратура узаконила парковку в центре города. Как сообщает прокуратура Владимирской...

Во Владимире прокуратура узаконила парковку в центре города.Как сообщает прокуратура Владимирской области, мэрия лишила владельца гостиницы в центре города парковочных мест для постояльцев. Чиновниками было принято единогласное решение отказать мужчине в стоянке, сославшись на законодательство об охране объектов культурного наследия, ведь отель расположен на улице Гоголя рядом с Козловым валом, Золотыми воротами и драмтеатром.Когда-то в 2017 году администрация Владимира заключила договор на размещение стоянки для автомобилей постояльцев с предпринимателем. Но в 2022 году мэрия исключила парковку из схемы нестационарных торговых объектов, а также расторгли договор с владельцем отеля на ее размещение.Должностными лицами администрации, по оценкам надзорщиков, нормы градостроительного законодательства были применены неверно. А потому главе города прокуратура внесла представление и признала его обоснованным.Владимирская прокуратура восстановила права предпринимателя и вернула объект-стоянку в схему размещения. Договор с бизнесменом также возобновили.Фото - pxfuel.com