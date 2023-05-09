Во Владимире санавиация помогла 800 детям попасть в федеральные больницы. Более 800 детей были...

Во Владимире санавиация помогла 800 детям попасть в федеральные больницы.Более 800 детей были доставлены в федеральные клиники владимирской санавиацией в прошлом году.Такой способ перевозки вертолетом даже самых тяжелых пациентов активно используют в Областной детской клинической больнице. Сейчас во Владимире 2 вертолетные площадки, расположенные детской больнице в микрорайоне Доброе и на территории областной клинической больницы в Загородном.Только в прошлом году 18 детей были доставлены в Нижний Новгород и Москву. В федеральную клинику столицы можно попасть таким образом всего за час. Этот вид транспортировки помогает спасти не одну жизнь.Фото - pxfuel.com