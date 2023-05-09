Во Владимирской области ко Дню Победы на окнах появилась символика праздника. Во Владимирской...

Во Владимирской области ко Дню Победы на окнах появилась символика праздника.Во Владимирской области продолжается акция "Окна победы". В преддверии 9 мая на окнах учебных заведений, административных зданий и домов появляется символика праздника. Главные участники- молодежь.Семенова Кристина, специалист "Российского движения детей и молодежи":- Украсить окна вместе со своими родителями дома, помочь своим педагогам украсить окна в школе, чтобы все прохожие и вся страна видела насколько важен этот праздник для молодежи."Окна Победы" теперь есть и в областном Доме молодёжи. Благодаря участникам акции появились бумажные голуби мира, журавли, гвоздики, поздравления с 9-ым мая и другие символы Великой Победы. Всего в 33-ем регионе уже 15 тысяч "Окон Победы". Напомним, традиция родилАсь во время пандемии.Янина Елена, заместитель министра образования молодежной политики Владимирской области:- И традиция прочно прижилась и российское движение детей и молодежи в этом году ее подхватило и решило, что все окна школ, домов, центров развития и детей должны стать праздничными и напоминать всем проходящим о важной ключевой дате, о том, что мы помним всегда и гордимся.