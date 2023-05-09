Во Владимирской области мужчина выплатил долг после ареста трех его автомобилей.
Как сообщает...
Во Владимирской области мужчина выплатил долг после ареста трех его автомобилей.
Как сообщает Управление ФССП по Владимирской области, 39-летний житель Коврова задолжал 600 тысяч рублей одному из банков, в котором когда-то брал кредит. При этом выплачивать их он не планировал до тех пор, пока ему не понадобилось продать одну из своих иномарок - "Хендай Солярис". Тогда-то он и узнал, что все его автомобили под арестом у судебных приставов.
Ковровчанину все же пришлось погасить полную сумму.
Фото - pxfuel.com