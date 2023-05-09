Во Владимирской области мужчина выплатил долг после ареста трех его автомобилей. Как сообщает...

Во Владимирской области мужчина выплатил долг после ареста трех его автомобилей.Как сообщает Управление ФССП по Владимирской области, 39-летний житель Коврова задолжал 600 тысяч рублей одному из банков, в котором когда-то брал кредит. При этом выплачивать их он не планировал до тех пор, пока ему не понадобилось продать одну из своих иномарок - "Хендай Солярис". Тогда-то он и узнал, что все его автомобили под арестом у судебных приставов.Ковровчанину все же пришлось погасить полную сумму.Фото - pxfuel.com