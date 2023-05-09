Во Владимирской области планируется открытие двух реабилитационных центров для участников СВО. 1...

Во Владимирской области планируется открытие двух реабилитационных центров для участников СВО.1 июля во Владимирской области планируется открыть два реабилитационных центра для участников СВО. Напомним, что задача по обеспечению лечением и восстановлением участников СВО на территории всей страны поступило от Президента России Владимира Путина еще в январе 2023 года.Но медицинской и психологической реабилитацией такие центры не ограничиваются. Будут также решаться вопросы трудоустройства и профессиональной переподготовки. Во Владимирской области будут открыты 2 центра. Первый - на базе "Ветеран", он будет включать в себя 20 мест. Позднее появится и второй - на такое же количество мест развернут уже на базе Областного комплексного реабилитационного центра «Заклязьменский» во ВладимиреГубернатор Владимирской области Александр Авдеев уверен, что квалифицированные сотрудники отделений и качественное новое оборудование послужит как старшим, так и младшим защитникам Родины.Сейчас в будущих отделениях завершаются ремонтные работы - 99% уже сделано. Также закуплено оборудование: аппараты инфракрасной, лазерной, магнитной и ультразвуковой терапии и многое другое. Палаты планируют оснастить холодильниками и телевизорами.Фото - Правительство Владимирской области