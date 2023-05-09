Во Владимирской области планируется открытие двух реабилитационных центров для участников СВО.
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Во Владимирской области планируется открытие двух реабилитационных центров для участников СВО.
1 июля во Владимирской области планируется открыть два реабилитационных центра для участников СВО. Напомним, что задача по обеспечению лечением и восстановлением участников СВО на территории всей страны поступило от Президента России Владимира Путина еще в январе 2023 года.
Но медицинской и психологической реабилитацией такие центры не ограничиваются. Будут также решаться вопросы трудоустройства и профессиональной переподготовки. Во Владимирской области будут открыты 2 центра. Первый - на базе "Ветеран", он будет включать в себя 20 мест. Позднее появится и второй - на такое же количество мест развернут уже на базе Областного комплексного реабилитационного центра «Заклязьменский» во Владимире
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев уверен, что квалифицированные сотрудники отделений и качественное новое оборудование послужит как старшим, так и младшим защитникам Родины.
Сейчас в будущих отделениях завершаются ремонтные работы - 99% уже сделано. Также закуплено оборудование: аппараты инфракрасной, лазерной, магнитной и ультразвуковой терапии и многое другое. Палаты планируют оснастить холодильниками и телевизорами.
Фото - Правительство Владимирской области