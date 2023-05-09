Во Владимирской области родителям предлагают принять участие в проекте Здоровое поколение. Как...

Во Владимирской области родителям предлагают принять участие в проекте "Здоровое поколение".Как сообщает мэрия Владимира, теперь родители могут получить бесплатную медицинскую помощь для своих детей. К педиатру, эндокринологу, диетологу, нутрициологу и другим врачам теперь можно обратиться бесплатно, просто зарегистрировавшись на сайте проекта "Здоровое питание", созданного университетом диетологии и нутрициологии.Также родители получат доступ к образовательной программе по воспитанию детей: 250 уроков о формировании здорового образа жизни ребенка, памятки экспертов, онлайн-дневники, чек-листы, советы и прочее. Для каждого ребенка также проведут индивидуальный расчет показателей.Фото - pxfuel.com