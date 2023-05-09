Кино у околицы: смотрим всем селом: во Владимирской области стартует сезон открытых кинопоказов в...

"Кино у околицы: смотрим всем селом": во Владимирской области стартует сезон открытых кинопоказов в селах и малых городах.Во Владимирской области реализуется проект Владимирского регионального общественного движения пропаганды сельского образа жизни, поддержки села и малых городов «Мой Адрес».В новом киносезоне любимые отечественные фильмы увидят жители сельских поселений Селивановского, Гороховецкого и Меленковского районов. Первые показы состоятся уже в мае, информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Фото из архива ГТРК "Владимир"