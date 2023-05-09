Марии удалось попасть на событие благодаря конкурсу «Послы Победы. Москва».

Волонтер Мария Дудорова из Вязников Владимирской области стала участницей Парада Победы в Москве. Девушка в числе лучших добровольцев страны занималась организацией важных мероприятий одного из главного праздника страны.«Очень волнительно! Не верится, что я, обычная девушка из Вязников, принимаю участие в событиях всероссийского масштаба. Эмоции зашкаливают! Связь времен и поколений – она осязаема здесь. Это очень мощно!» - поделился словами радости участницы телеграм-канал правительства Владимирской области.Перед работой каждый волонтер проходил специальное обучение по работе с ветеранами, тонкостях сопровождения на общественных мероприятиях, а также были уроки по командообразованию. Марии удалось попасть на событие благодаря конкурсу «Послы Победы. Москва».