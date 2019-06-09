Экс-супруга шоумена Виктория
Максимова стала участницей ток-шоу. Женщина прокомментировала фотографии
с репетиции похорон Бари Алибасова.
Экс-супруга шоумена Виктория
Максимова стала участницей ток-шоу. Женщина прокомментировала фотографии
с репетиции похорон Бари Алибасова.
Максимова рассказала, что
продюсер действительно устраивал себе поминки. Шоумен переоделся, приклеил себе
усы и бороду и сел среди якобы скорбящих гостей. Бари Алибасов внимательно
наблюдал, как присутствующие прощаются с ним.
При этом в поминальном
зале стояла урна будто бы с прахом продюсера. Виктория Максимова отметила, что ее
бывший супруг смерти не боялся.
Меж тем, по ее словам,
после фальшивых похорон Бари Алибасову было дано зловещее предупреждение. Уже
дома с шоуменом произошло странное: под ним обломалась железная ножка кресла.
Бари Алибасов упал и расшибся.
"Сам испугался. Как мне кажется, с тех пор он понял, что с
таким не шутят", – рассказала Максимова в программе "Звезды сошлись" телеканала
НТВ.
Напомним, ранее известный адвокат Сергей Жорин поделился
шокирующими снимками. Юрист рассказал, как его друг и клиент Бари Алибасов
репетировал свои похороны. В Instagram Жорин опубликовал несколько кадров с
фальшивого прощания. По словам адвоката, семь лет назад позвал
всех знакомых на поминки в крематорий и даже лег в гроб.
Добавим, что в ночь на 5 июня шоумена госпитализировали.
Продюсер отравился, выпив жидкость для прочистки труб. получил
сильнейшие ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Врачи погрузили звезду
в медикаментозный сон.