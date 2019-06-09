Экс-супруга шоумена Виктория Максимова стала участницей ток-шоу. Женщина прокомментировала фотографии с репетиции похорон Бари Алибасова.

Экс-супруга шоумена ВикторияМаксимова стала участницей ток-шоу. Женщина прокомментировала фотографиис репетиции похорон Бари Алибасова.Максимова рассказала, чтопродюсер действительно устраивал себе поминки. Шоумен переоделся, приклеил себеусы и бороду и сел среди якобы скорбящих гостей. Бари Алибасов внимательнонаблюдал, как присутствующие прощаются с ним.При этом в поминальномзале стояла урна будто бы с прахом продюсера. Виктория Максимова отметила, что еебывший супруг смерти не боялся.Меж тем, по ее словам,после фальшивых похорон Бари Алибасову было дано зловещее предзнаменование. Ужедома с шоуменом произошло странное: под ним обломалась железная ножка кресла.Бари Алибасов упал и расшибся."Сам испугался. Как мне кажется, с тех пор он понял, что стаким не шутят", – рассказала Максимова в программе "Звезды сошлись" телеканалаНТВ.Напомним, ранее известный адвокат Сергей Жорин поделилсяшокирующими снимками. Юрист рассказал, как его друг и клиент Бари Алибасоврепетировал свои похороны. В Instagram Жорин опубликовал несколько кадров сфальшивого прощания. По словам адвоката, семь лет назад позвалвсех знакомых на поминки в крематорий и даже лег в гроб.Добавим, что в ночь на 5 июня шоумена госпитализировали.Продюсер отравился, выпив жидкость для прочистки труб. получилсильнейшие ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Врачи погрузили звездув медикаментозный сон.