В рамках отборочного раунда чемпионата Европы-2020 сборная России в Саранске сыграет с командой Сан-Марино. Капитан хозяев поля, нападающий Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча.

В рамках отборочного раунда чемпионата Европы-2020 сборная России в Саранске сыграет с командой Сан-Марино. Капитан хозяев поля, нападающий Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча."Нам нужно побеждать. Как сказал Станислав Саламович, у нас есть свои цели и задачи, и мы должны их выполнить, только тогда будет результат, – приводит слова Дзюбы пресс-служба РФС. – У меня нет особой цели забить мяч Сан-Марино. Получится – я буду, конечно, очень рад. Смогу ли я? Думаю, что все предпосылки к этому есть".Также Дзюба рассказал о том, как встретили команду в Саранске: "нас тепло встретили, мило, по-доброму. Нам все нравится. Понимаем, что для Саранска и его жителей – это праздник, и мы хотим принять участие в нем".Напомним, после двух игр отборочного этапа сборная России с тремя очками занимает второе место в группе I. Матч Россия – Сан-Марино состоится в субботу, 8 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.