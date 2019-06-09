Австралийская теннисистка, восьмая ракетка мира Эшли Барти в финале Открытого чемпионата Франции в двух сетах за один час 12 минут обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счетом 6:1, 6:3.

Австралийская теннисистка, восьмая ракетка мира Эшли Барти в финале Открытого чемпионата Франции в двух сетах за один час 12 минут обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счетом 6:1, 6:3.Австралийка трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 13, а у Вондроушовой, занимающей 38-е место в рейтинге WTA, один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк из четырех.Таким образом, Барти впервые выиграла турнир "Большого шлема", завоевала второй титул в сезоне-2019, пятый – в карьере. Трофей в Париже принес спортсменке 2000 рейтинговых очков и 2,3 миллиона евро призовых.