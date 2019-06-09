В Сети появилась информация, что из-за отравления у шоумена началось расстройство психики. Бари Алибасов получает всю необходимую медицинскую помощь.

В Сети появилась информация, что из-за отравления у шоумена началосьрасстройство психики. Бари Алибасов получает всю необходимую медицинскуюпомощь.Сообщается, что врачи диагностировали у знаменитости делирий.Об этом сообщает Telegram-канал 112.Делирий – это психическое расстройство, протекающее спомрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций. Вэтом состоянии больные страдают от галлюцинаций, чаще всего зрительных, бредят,перестают ориентироваться в пространстве и во времени. Примечательно, что вовремя делирия пациент может быть опасен для себя и окружающих.Напомним, в ночь на 5 июня известного продюсера госпитализировали.отравился, выпив жидкость для прочистки труб. Шоумен получилсильнейшие ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.Добавим, что сын знаменитости Бари Алибасов-младший ранее сообщилжурналистам, что врачи погрузили продюсера в медикаментозный сон.Шоумен дышит самостоятельно. По словам наследника звезды, у -старшеготакже "проблемы с ожогами в кишечнике". Медики планируют наблюдать за звездойдо понедельника."Опасность в том, что, если ожог неправильно срастется,то фактически у него не будет проходимости, закупорится все", – пояснил сын звезды РИА Новости.