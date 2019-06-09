В Сети появилась информация, что из-за отравления у шоумена началось
расстройство психики. Бари Алибасов получает всю необходимую медицинскую
помощь.
В Сети появилась информация, что из-за отравления у шоумена началось
расстройство психики. Бари Алибасов получает всю необходимую медицинскую
помощь.
Сообщается, что врачи диагностировали у знаменитости делирий.
Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Делирий – это психическое расстройство, протекающее с
помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций. В
этом состоянии больные страдают от галлюцинаций, чаще всего зрительных, бредят,
перестают ориентироваться в пространстве и во времени. Примечательно, что во
время делирия пациент может быть опасен для себя и окружающих.
Напомним, в ночь на 5 июня известного продюсера госпитализировали.
отравился, выпив жидкость для прочистки труб. Шоумен получил
сильнейшие ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
Добавим, что сын знаменитости Бари Алибасов-младший ранее сообщил
журналистам, что врачи погрузили продюсера в медикаментозный сон.
Шоумен дышит самостоятельно. По словам наследника звезды, у -старшего
также "проблемы с ожогами в кишечнике". Медики планируют наблюдать за звездой
до понедельника.
"Опасность в том, что, если ожог неправильно срастется,
то фактически у него не будет проходимости, закупорится все", – пояснил сын звезды РИА Новости.