В футбольном Старом Свете проходит очередной игровой день отбора к чемпионату континента будущего года. В Турции местная сборная принимала чемпионов мира из Франции. Трехцветнынее привезли в городок Сельчуклу свой сильнейший состав, но Погба, Гризманн и Мбаппе проиграли туркам со счетом 0:2.

В футбольном Старом Свете проходит очередной игровой день отбора к чемпионату континента будущего года. В Турции местная сборная принимала чемпионов мира из Франции. "Трехцветнынее" привезли в городок Сельчуклу свой сильнейший состав, но Погба, Гризманн и Мбаппе проиграли туркам со счетом 0:2.Матч получился неровным. Французы начали его "за здравие" и в дебюте имели пару полу-моментов. Однако в концовке первого тайма хозяева дважды забили – отличились Айхан и Ундер. Во второй половине игры чемпионы мира имели преимущество, а турки играли "по счету". И гостям не удалось даже "размочить" счет.Результаты других матчей игрового дня: Белоруссия – Германия – 0:2, Греция – Италия – 0:3.