В метрополитене города Бостона (США, штат Массачусетс) сошел с рельсов пассажирский вагон. В результате инцидента пострадали люди, десять из них были госпитализированы.

В метрополитене города Бостона (США, штат Массачусетс) сошел с рельсов пассажирский вагон. В результате инцидента пострадали люди, десять из них были госпитализированы.Авария произошла около 11 часов утра по местному времени на перегоне между двумя станциями. Сотрудники пожарной службы выносили получивших травмы людей из тоннеля на носилках. По информации представителя службы скорой медицинской помощи Бостона, у госпитализированных травмы различной степени тяжести, но они не представляют угрозы для жизни пострадавших, передает ТАСС.