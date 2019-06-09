Российский пилот формулической команды Toro Rosso Даниил Квят после квалификационных заездов Гран-при Канады, где он занял 12-е место, отметил, что провел хорошую сессию. Говоря о предстоящей гонке, россиянин сказал, что гонка будет длинной и он постарается отыграться.

Российский пилот формулической команды Toro Rosso Даниил Квят после квалификационных заездов Гран-при Канады, где он занял 12-е место, отметил, что провел хорошую сессию. Говоря о предстоящей гонке, россиянин сказал, что гонка будет длинной и он постарается отыграться."Хорошая сессия, — цитирует Квята официальный сайт "Формулы-1". – Пилотировать на этой трассе действительно интересно и волнительно, проезжать совсем рядом со стенами. Возможно, нам не хватило пары десятых секунды, чтобы спокойно пройти в третий сегмент, хотя мы довольны двенадцатым местом. Гонка будет длинной, 70 кругов, так что мы постараемся отыграться завтра"."На этой трассе всегда есть шансы на обгоны. Здесь жарко, кругов много, в прошлых гонках здесь происходило много событий. Да, возможно, это происходило из-за дождя, в то время как завтра дождя не будет (улыбается), так что кто знает, что может случиться. Но мы точно не будем довольны, если финишируем там же, где стартуем, так что мы постараемся пробиться вперед", — заключил Квят.