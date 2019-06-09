Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) стал одним из лауреатов ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Муз-ТВ (Премии Муз-ТВ). Он награжден посмертно в специальной номинации За вклад в развитие хип-хоп музыки.

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) стал одним из лауреатов ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Муз-ТВ ("Премии Муз-ТВ"). Музыкант внезапно умер 3 февраля этого года после выступления в Ижевске. Причиной смерти 35-летнего рэпера Следственный комитет назвал острую сердечную недостаточность, ставшую осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы.Церемония награждения "Премии Муз-ТВ 2019" прошла накануне в столичном Дворце спорта "Мегаспорт". Рэпер Децл был награжден посмертно в специальной номинации "За вклад в развитие хип-хоп музыки".В остальных четырех специальных номинациях награды получили певица Лолита ("За вклад в развитие популярной музыки"), Стас Михайлов ("Лучший исполнитель десятилетия"), Иосиф Пригожин ("Лучший продюсер десятилетия") и представлявший Россию в этом году на конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве Сергей Лазарев ("За вклад в продвижение российской музыкальной культуры на международной сцене").Лазарев также получил премию в номинации "Лучший альбом". Среди других лауреатов премии отмечены, в частности, Филипп Киркоров, Диана Арбенина, Полина Гагарина, Светлана Лобода и Егор Крид.