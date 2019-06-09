Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) направила в Генпрокуратуру и ФСБ просьбу провести проверку по поводу задержания журналиста Медузы Ивана Голунова.

Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) направила в Генпрокуратуру и ФСБ просьбу провести проверку по поводу задержания журналиста "Медузы" Ивана Голунова.В СПЧ обеспокоены тем, что задержание Голунова связано с его профессиональной деятельностью. В заявлении указывается, что вряд ли журналист, торгующий наркотиками, стал бы привлекать к себе внимание резонансными публикациями. Нет оснований считать Голунова причастным к сбыту наркотиков.Также в СПЧ осудили задержания журналистов, вышедших с пикетами в поддержку коллеги. И добавили, что таким образом можно только добиться отторжения общества от правоохранительных органов. Кроме того, фактически уничтожена повестка ПМЭФ, был создан глобальный конфликт, передает "Интерфакс".Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что направит запросы в правоохранительные органы, только если получит соответствующее заявление от самого Голунова или его адвоката, передает РИА Новости.