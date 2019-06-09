В Старом Свете проходит очередной игровой день отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года по футболу. В столице Азербайджана местная сборная принимала соперников из Венгрии. Матч получился зажигательным, и гости выиграли, забив три гола и пропустив один.

В Старом Свете проходит очередной игровой день отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года по футболу. В столице Азербайджана местная сборная принимала соперников из Венгрии. Матч получился зажигательным, и гости выиграли, забив три гола и пропустив один.Первый тайм прошел в более-менее равной борьбе и первый гол ан 18-й минуте провел Орбан. Он же забил на 53-й минуте во втором тайме, отправив хозяев в нокдаун. Однако после часа игры Мадатов счет сократил и вернул азербайджанцев в игру. Но окончательный результат установил венгр Кольман.Результаты других завершившихся к этому времени встреч: Финляндия – Босния и Герцеговина – 2:0, Молдавия – Андорра – 1:0, Исландия – Албания – 1:0, Армения – Лихтенштейн – 3:0, Эстония – Северная Ирландия – 1:2.