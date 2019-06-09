На автодроме в Монреале продолжается формулический уикенд Гран-при Канады. В третьей серии свободных заездов первые два места заняли пилоты команды Ferrari – немец Себастьян Феттель и француз Шарль Леклер. Россиянин Даниил Квят из конюшни Toro Rosso замкнул десятку сильнейших.

На автодроме в Монреале продолжается формулический уикенд Гран-при Канады. В третьей серии свободных заездов первые два места заняли пилоты команды Ferrari – немец Себастьян Феттель и француз Шарль Леклер. Россиянин Даниил Квят из "конюшни" Toro Rosso замкнул десятку сильнейших.Итальянская "Скудерия", похоже, готова дать бой немецкому Mercedes в Канаде, где трасса имеет шесть длинных прямых и где не всегда нужна смекалка, а чаще – тупая сила и скорость. По крайней мере после победы мерседесовца Льюиса Хэмилтона в первой практике, далее ферраристы победили по разу – сначала Леклер, затем Феттель.В шестерку лучших вслед за гонщиками Ferrari вошли Хэмилтон, его напарник финн Валттери Боттас, а также два представителя Red Bull – голландец Мккс Ферстаппен и француз Пьер Гасли. Квтят – десятый и снова впереди своего партнера по команде Александра Албона, который на 14-м месте.