Следствие просит Никулинский суд арестовать корреспондента Медузы Ивана Голунова, обвиняемого в сбыте наркотиков.

Следствие просит Никулинский суд арестовать корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, обвиняемого в сбыте наркотиков.Ранее стало известно о плохом самочувствии Голунова. Журналист нехорошо себя почувствовал в отделении полиции, ему вызвали скорую. Сначала следователь не пускал к нему врачей. Позже медики диагностировали у Голунова сотрясение головного мозга, гематомы, было подозрение на перелом ребер. Мужчине рекомендовали госпитализацию, и Голунова отвезли в больницу на обследование.Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева планирует посетить корреспондента после того, как получит информацию о его обследовании, передает ТАСС.По итогам обследования будет принято решение об участии репортера в предстоящем суде, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Динзе.В то же время США призывают власти РФ освободить Голунова и обеспечить прозрачное расследование его дела. Об этом написала пресс-секретарь американского посольства в Москве Андреа Калан, передает "Интерфакс".Голунова задержали на Цветном бульваре 6 июня. При нем нашли около 4 граммов метилэфедрона. При обыске квартиры обнаружили еще 5 граммов кокаина. По мнению защиты, наркотики корреспонденту подбросили. Это может быть связано с его профессиональной деятельностью.