В болгарском Пловдиве за подготовку теракта с применением взрывных устройств задержали 16-летнего подростка. По данным прокуратуры Болгарии, он был завербован террористической группировкой Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ).

В болгарском Пловдиве за подготовку теракта с применением взрывных устройств задержали 16-летнего подростка. По данным прокуратуры Болгарии, он был завербован террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, в правоохранительные органы на этой неделе обратились родственники молодого человека, которые заподозрили неладное.После этого полицейские провели обыски в двух помещениях, где подросток проводил много времени. Там были найдены уже готовые трубчатые бомбы, которые часто используются при нападениях в США; так называемые "бомбы с гвоздями", а также вещество, необходимое для их изготовления. Заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев заявил в субботу, что такое же вещество применялось при терактах во Франции, Бельгии, а также в аэропорту Сарафово в болгарском Бургасе в 2012 году.По информации прокуратуры, юноша располагал более чем 14 килограммами этого вещества. Его название не уточняется.О самом подростке известно, что он из благополучной семьи и учится в элитной школе. Предположительно, юношу завербовали в социальных сетях. В этой связи Гешев отметил, что мальчик — жертва, а не серьезный преступник. Он отверг предположение о том, что на территории Болгарии действует сеть завербованных сторонников ИГ, добавив, что это единичный случай.Расследование по данному делу ведет болгарская прокуратура, молодой человек находится под стражей, с ним работают сотрудники социальной службы, юристы, психологи.