Иран продолжает торговать нефтью, несмотря на санкции США, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Иран продолжает торговать нефтью, несмотря на санкции США, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.У Ирана есть неофициальные продажи нефти, которые осуществляются в обход американских санкций, заявил министр в интервью иранскому агентству Icana. Точные цифры продаж министр назвать отказался, заметив, что экспортные объемы будут озвучены только в случае отмены санкций. Также Зангане заявил, что его страна не имеет планов выйти из ОПЕК.В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана в попытке усилить давление на Исламскую Республику. Объектами санкций стали в первую очередь нефтяной сектор ближневосточной страны, а также банковская отрасль, судостроение и морские перевозки.