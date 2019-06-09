Полиция Харьковской области в субботу сообщила о нападении хулиганов на оператора одного из местных телеканалов.

Полиция Харьковской области в субботу сообщила о нападении хулиганов на оператора одного из местных телеканалов. Неизвестные избили 36-летнего мужчину и забрали у него камеру.Пострадавшего пришлось госпитализировать в отделение интенсивной терапии. Полиция возбудила уголовное дело по факту разбоя.Это не первый случай нападения на журналистов на Украине. По мнению главы Союза журналистов Украины Сергея Томиленко, покушения на здоровье и безопасность работников СМИ провоцирует безнаказанность.