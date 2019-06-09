Алексей Панин – любитель нетрадиционного секса. Пикантные ролики с его участием можно с легкостью найти в Сети.

Алексей Панин – любитель нетрадиционного секса. Пикантныеролики с его участием можно с легкостью найти в Сети.Компромата на Алексея Панина предостаточно. Объединив все"гуляющие" по Интернетувидео со звездой, можно составить целую порно-коллекцию. Актер былзамечен бегающим по улице в женском белье, мастурбирующим под кустом,занимающимся сексом с мужчиной. Утехам этого неугомонного содомита нет конца и края!, прочитав о выходкахв СМИ,пришла в ужас. Вокалистка считает, что артисту необходима квалифицированнаяпомощь."Мне стыдно за таких личностей! И это наш российский актер! Думаю,ему срочно надо показаться психологу или психиатру, так как – это совсемаморально, его действия – это дно", – сообщила "Дни.ру" шокированная девушка.По мнению Есаян, подает нездоровый примермолодому поколению. "Казалось бы, дело его и жизнь его. Но все же он актер, ане сосед по лестничной площадке – многие смотрят на него и берут с него пример!Какой он подает пример нашей молодежи?! Да и еще с мужчинами – это уже перебор.Я лично против того, чтобы у нас в России были гомосеки, которые вот такимиподобными видео учили наших парней, что любить мужчину – это хорошо поведение. Самая исполняю песни про правильную жизнь и любовь", – сказала Кристина Есаян.