Алексей Панин – любитель нетрадиционного секса. Пикантные
ролики с его участием можно с легкостью найти в Сети.
Алексей Панин – любитель нетрадиционного секса. Пикантные
ролики с его участием можно с легкостью найти в Сети.
Компромата на Алексея Панина предостаточно. Объединив все
"гуляющие" по Интернету
видео со звездой, можно составить целую порно-коллекцию. Актер был
замечен бегающим по улице в женском белье, мастурбирующим под кустом,
занимающимся сексом с мужчиной. Утехам этого неугомонного содомита нет конца и края!
, прочитав о выходкахв СМИ,
пришла в ужас. Вокалистка считает, что артисту необходима квалифицированная
помощь.
"Мне стыдно за таких личностей! И это наш российский актер! Думаю,
ему срочно надо показаться психологу или психиатру, так как – это совсем
аморально, его действия – это дно", – сообщила "Дни.ру" шокированная девушка.
По мнению Есаян, подает нездоровый пример
молодому поколению. "Казалось бы, дело его и жизнь его. Но все же он актер, а
не сосед по лестничной площадке – многие смотрят на него и берут с него пример!
Какой он подает пример нашей молодежи?! Да и еще с мужчинами – это уже перебор.
Я лично против того, чтобы у нас в России были гомосеки, которые вот такими
подобными видео учили наших парней, что любить мужчину – это хорошо поведение. Сама
я исполняю песни про правильную жизнь и любовь", – сказала Кристина Есаян.