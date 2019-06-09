В минувшую субботу в южном нигерийском штате Ондо в результате крупного ДТП погибли 18 человек. Пассажирский автобус совершил лобовое столкновение с грузовиком, перевернулся и загорелся.

В минувшую субботу в южном нигерийском штате Ондо в результате крупного ДТП погибли 18 человек. Пассажирский автобус совершил лобовое столкновение с грузовиком, перевернулся и загорелся.Погибли все находившиеся в автобусе пассажиры, передает ТАСС. По факту аварии, причины которой пока не выяснены, полиция начала расследование.