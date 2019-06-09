Нарушение правил дорожного движения привело к столкновению двух легковых автомобилей в Санкт-Петербурге. Одна из машин не устояла на колесах и перевернулась. Момент дорожно-транспортного происшествия попал в объектив регистратора очевидца.

Вечером в минувшую пятницу, 7 июня, очевидец запечатлел момент аварии с переворотом, произошедшей на пересечении улиц Васи Алексеева и Маршала Говорова в Кировском районе Санкт-Петербурга.Судя по кадрам видео, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Hyundai Solaris. Последний не устоял и перевернулся на бок.Как рассказали очевидцы, после остановки Solaris загорелся, однако пламя удалось быстро потушить.По предварительной информации, никто из участников ДТП серьезно не пострадал.