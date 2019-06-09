Супруга футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала новые снимки. Анастасия Костенко стала предметом насмешек.

Супруга футболиста ДмитрияТарасова опубликовала новые снимки. Анастасия Костенко стала предметомнасмешек.Футболист вместе с семьейотправился на отдых. В Турцию Дмитрий Тарасов взял с собой маму, дочь отпервого брака Ангелину, третью жену Анастасию Костенко и их совместную наследницуМилану.Костенко опубликовала в своем Instagram новые снимки с отпуска.На одном из опубликованных фото Анастасия запечатлена в обнимку со свекровью."Знакомьтесь, моя вторая мамочка Оля", – подписала супругаТарасова снимок.Пользователи Сети тут же отметили, что мама у человека толькоодна, а свекровь может быть максимум близкой подругой. "А у меня есть только одна мама! Хоть есть и свекровь, да она хорошая, но мама только одна, все остальное лицемерие",– писала поклонница.Подписчики вспомнили,что до "мамой" свекровь называли две предыдущие женыспортсмена. Мол, для следующей супругифутболиста его родительница тоже будет самой близкой и любимой.Между тем нашлись и те, кто встал на сторону модели. Интернет-обывателивспомнили, что по традиции супруги должны называть родителей друг-друга мамой ипапой."Почитайте историю нашихпредков, где говорится, мужчина забирает девушку в свою семью, которая ейстановиться второй семьей. Не зря же на свадьбах спрашивают у молодоженов, ктодля вас родители невесты (жениха) нужно отвечать мама и папа(орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – встала насторону обывательница.