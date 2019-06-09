В Москве рассчитывают, что Международный суд ООН отклонит иск Украины против РФ до того, как он будет рассмотрен по существу, заявил МИД РФ.

В Москве рассчитывают, что Международный суд ООН отклонит иск Украины против РФ до того, как он будет рассмотрен по существу, заявил МИД РФ.Обвинения со стороны Киева в российском внешнеполитическом ведомстве назвали надуманными, а Международному суду ООН напомнили, что у него отсутствует юрисдикция для рассмотрения подобных вопросов.По мнению МИД РФ, Украина злоупотребляет международными инструментами борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминацией для достижения собственных политических целей."Обращение в Международный суд — не что иное, как очередная попытка Киева отвлечь внимание международного сообщества от собственных нарушений прав человека", — говорится в заявлении МИД, опубликованном на его официальном сайте в субботу.На Смоленской площади добавили, что Киев пытается таким образом переложить на Москву ответственность "за трагические последствия авантюристского курса украинских властей после госпереворота в феврале 2014 года".Иск по обвинению России в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации Украина подала в Международный суд ООН еще 16 января 2017 года. 3-7 июня текущего года в Гааге прошли слушания, посвященные предварительным возражениям РФ в отношении юрисдикции суда и приемлемости обращения в эту инстанцию. Они не касались рассмотрения дела по существу.