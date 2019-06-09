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<a href="https://33live.ru/novosti/09-06-2019-myamlya-zelenskij-vzbesil-ukraincev-svoej-nereshitelnostyu.html" target="_blank">Мямля Зеленский взбесил украинцев своей нерешительностью</a> - Владимир Зеленский за три недели своего правления так и не сумел сформулировать свою позицию по одному из ключевых вопросов. Украинцы взбешены такой нерешительностью.